Lazio, un promemoria per tutti: “Non è finita fin quando non…” - VIDEO

Una Lazio sovrastante quella che ieri ha sconfitto il Milan all’Olimpico. I quattro gol sono stati la ciliegina sulla torta di una prestazione importante di tutta la squadra, superando a pieni voti la prova. Per qualcuno è stata una sorpresa, per qualcun altro semplicemente la conferma dei progressi che i biancocelesti stanno facendo. Nella conferenza alla vigilia del match Sarri aveva affermato: “Vediamo domani quanto siamo cresciuti”, detto fatto. La società ha voluto sottolineare il concetto con un video postato tramite i canali social ufficiali, le parole del tecnico introducono le azioni delle reti. Il tutto accompagnato da un piccolo promemoria: “Non è finita fin quando non vinciamo”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE