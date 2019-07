Lazio, Vavro all'Isokinetic per effettuare nuovi test medici

Vavro è ufficialmente un giocatore della Lazio. Questo il primo colpo piazzato in difesa dal club capitolino. Dopo essersi sottoposto alle consuete visite mediche in Paideia nella giornata di ieri, oggi lo slovacco si è presentato all’Isokinetic di Roma per effettuare ulteriori controlli di valutazione funzionale. La struttura di via Flaminia è all’avanguardia per la riabilitazione ortopedica e la prevenzione degli infortuni. Vavro non vuole farsi trovare impreparato, si presenterà in perfetta forma per il prossimo campionato. Il primo test a cui si è sottoposto è stato quello di Mognoni, che richiede una corsa di 6 minuti sul tapis - roulant a una velocità costante di 13.5 km/h. In seguito, ha effettuato il test isocinetico e al M.A.T, cioè l'analisi del movimento all'interno della Green Room. Quest'ultima è necessaria per calcolare il rischio infortuni dell'arto inferiore, attraverso un controllo di valutazione biomeccanica in 2D sotto la supervisione di specialisti. Non solo Vavro, perchè nei prossimi giorni anche gli altri biancocelesti dovranno eseguire gli stessi esami prima della partenza per Auronzo.

