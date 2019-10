Lazio, Vavro raccontato da papà e fidanzata: "A Roma la sua grande occasione"

È entrato in punta di pieni nella Lazio. Ancora deve trovare la sua dimensione, ma la società è convinta delle potenzialità di Denis Vavro. L'ex difensore del Copenaghen è attualmente impegnato con la nazionale slovacca. Ha saltato la prima partita per squalifica, ma tornerà per l'amichevole contro il Paraguay. Per raccontare qualche retroscena sulla sua carriera, il portale Sport.sk ha contatto le persone vicine al calciatore, a cominciare dal papà Augustin: "Mio figlio vive per il calcio. Voleva diventare un giocatore di hockey, ma poi ha prevalso il calcio. Speravo che giocasse il derby, allo stadio c'erano 50 mila persone. La concorrenza alla Lazio è enorme. Può essere la svolta della sua carriera, anche se è sempre rimasto umile". Parola anche alla fidanzata Tamara: "Sono orgogliosa di lui. Quando sento il suo nome allo stadio mi viene da piangere. Anche se qualche volta mi preoccupo per la sua incolumità".

