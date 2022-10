Lazio, Vazura (Partizan): "Pavlovic? Lo avevamo venduto ai biancocelesti, poi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Juventus vuole rafforzare la sua difesa e per farlo ha puntato gli occhi su un ex obiettivo della Lazio: Strahinja Pavlovic. Difensore centrale classe 2001, oggi al Salisburgo, fu trattato dalla Lazio quando era ancora in forza al Partizan Belgrado, squadra che lo ha lanciato nel professionismo. Le due società erano addirittura arrivate a un accordo, come racconta il gm del club serbo Milos Vazura ai microfoni della Gazzetta dello Sport, prima che il tutto saltasse al momento del suo arrivo in Paideia. Di seguito le parole.

"Lo voleva la Roma, poi lo avevamo venduto alla Lazio per 5 milioni, ma ci sono stati problemi nelle visite mediche. Poco male perché tre mesi dopo lo abbiamo ceduto al Monaco per 10. Adesso Pavlovic gioca la Champions con il Salisburgo e in un paio di anni al massimo sarà in un top club della Premier".