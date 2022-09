Lazio, Vecino fa impazzire Twitter: “È appena iniziata la Garra Charrua”

TUTTOmercatoWEB.com

“Sono stato accolto benissimo dal primo giorno. Sono contento per la vittoria e per la prestazione della squadra e individuale. Ho un mister come Sarri che crede in me e mi stima tantissimo, questo mi spinge a fare meglio. Ho trovato una famiglia”. Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Matias Vecino ieri nell’immediato post gara. Incontenibile la gioia della doppietta, la sua prima in Europa e con la maglia della Lazio. Si è presentato bene agli occhi delle grandi, non poteva desiderare di meglio. Percepisce la stima e l’affetto dei compagni, del tecnico e della società. Sono lo stimolo per fare meglio e dimostrare che, nonostante quel dettaglio legato all’età, può dire ancora la sua. Esperienza e qualità sono dalla sua parte, per questo Sarri lo ha fortemente voluto. È stato uno degli otto regali del mercato estivo sul quale in pochissimi avrebbero forse scommesso, resistendo allo scetticismo di buona parte dei tifosi e non solo. L’anagrafica, le pochissime presenze negli ultimi due anni all’Inter per non parlare poi di quel gol che ha punito la Lazio negandogli la gioia della Champions League in una gara folle. “Con le prestazioni riuscirò a guadagnarmi la loro stima” è questo l’obiettivo dell’uruguaiano, lo ha rivelato ieri. Beh, la doppietta è stato sicuramente un bel primo passo e lo testimoniano i commenti dei laziali che in queste ore hanno intasato i social facendolo entrare addirittura tra le tendenze di Twitter. “Hanno detto che era un giocatore finito…” chiosa un utente, “È appena iniziata la Garra Charrua” avverte un altro, “Sontuoso” lo definisce un altro ancora. C’è chi l’ha anche perdonato per quella rete, gli è bastato questo. Sta facendo ricredere tutti, si sta togliendo soddisfazioni e qualche sassolino dalla scarpa alla faccia di chi non ha creduto in lui appannando il suo talento.

