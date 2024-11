Lazio, Vecino rinnova? Lui spiega: "Mi godo ogni momento. Ora sto bene, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Come Pedro, anche Vecino è in scadenza di contratto. Il centrocampista uruguaiano è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni parlando proprio della possibilità di rinnovare il suo accordo almeno per un altro anno. Al momento, però, non ci starebbe pensando. Ecco cosa ha detto: “Se sto pensando al rinnovo? Sinceramente ancora no. In questo momento della mia carriera cerco di godermi il momento perché non so ancora quanti anni giocherò. Lo stesso vale per Pedro. Noi stiamo bene qui, ci stiamo divertendo, ma il calcio cambia molto velocemente, soprattutto per i risultati. Quello che pensiamo oggi tra qualche mese potrebbe essere totalmente diverso. Io mi sento bene da quando sono arrivato qui alla Lazio, per quello che sarà l’anno prossimo vedremo. Ancora non lo so”. CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO