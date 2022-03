Lazio – Venezia, i convocati di Sarri: la decisione su Lazzari e Patric

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio tra poche ore scenderà in campo per affrontare il Venezia, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Sarà una gara importante per le aquile, in palio punti preziosi per un posto in Europa. Il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri ha reso nota la lista dei convocati, di seguito la lista completa

Portieri: Adamonis, Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Floriani M., Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Luiz Felipe, Patric;

Centrocampisti: Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic;

Attaccanti: Cabral, F. Anderson, Immobile, Moro, Pedro, Romero, Zaccagni.

