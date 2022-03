Lazio - Venezia, prosegue la vendita dei biglietti: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio prosegue la preparazione della partita contro il Venezia, in programma lunedì sera alle 20:45. Maurizio Sarri avrà a disposizione tutto il fine settimana per l'avvicinamento a una sfida importante per la lotta per un posto in Europa. Prosegue la vendita dei biglietti e al momento, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono 11.500 i tagliandi venduti. Da ricordare che prima del fischio d'inizio ci sarà un emozionante ricordo del capitano Pino Wilson, con la famiglia e alcuni dei compagni di squadra del 1974 presenti in tribuna.