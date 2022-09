Lazio, Verdi: "I biancocelesti una delle squadre che gioca meglio in Italia"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è reduce da una bella vittoria contro l'Hellas Verona, importante per il risultato e per la prestazione. Tra gli scaligeri scesi in campo contro i biancocelesti non c'era Simone Verdi, nuovo arrivato, che è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. Presentandosi oggi in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi, Verdi ha parlato brevemente anche del bel gioco espresso in queste partite dalla squadra di Maurizio Sarri:

"Contro la Sampdoria abbiamo fatto un buon calcio, a Roma abbiamo affrontato la Lazio, una delle squadre che giocano meglio a calcio in Italia. Ora affronteremo la Fiorentina che andrà a giocare in coppa giovedì. E’ una squadra importante, giocare in casa loro non è semplice, ma noi possiamo mettere in difficoltà chiunque".