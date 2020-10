Lazio, Veron chiede ai suoi followers: "Dov'eravate il 14 maggio 2000?" - FT

Chiedere a un laziale cosa sia successo il 14 maggio del 2000, è come chiedere a un americano cosa si festeggia il 4 luglio: in entrambi i casi l'avvenimento è stato così importante da essere stampato nelle menti di tutti. La formazione capitanata da Nesta, durante la partita contro la Reggina, scrisse una pagina importantissima della storia ultracentenaria della società capitolina. In quell'occasione Juan Sebastian Veron era in campo con l'aquila sul petto, realizzando anche un rigore. L'ex centrocampista oggi ha voluto ricordare quel momento sensazionale postando una Instagram Story in cui ha chiesto: "Dov'eravate?". Ogni laziale difficilmente dimenticherà dove fosse in quel momento e cosa stesse facendo, dato che al momento rimane uno dei momenti più importanti del nuovo secolo biancoceleste.