Lazio-Verona, com'era andata l'ultima volta? Il video della società

Lunedì sera andrà in scena Lazio-Verona, circa cinque mesi dopo l’ultima volta. Era il 27 aprile 2024 e si giocava la 34esima giornata di campionato. In panchina c’era Igor Tudor, subentrato a Sarri nel mese di gennaio, e la Lazio guadagnava altri tre punti utili a ottenere il settimo posto in classifica, ossia la qualificazione all’Europa League. Il successo porta la firma di Mattia Zaccagni, che al 72’ è riuscito a rifilare il pallone alle spalle di Montipò dopo un un-due con Luis Alberto. In attesa del posticipo del weekend, la società ha voluto ricordare l’ultima sfida contro i gialloblù all’Olimpico con un video sui social.