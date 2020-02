Lazio - Verona, probabili formazioni: soliti dubbi, tranne in attacco

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - VERONA - Un salto dalla 22ª alla 17ª giornata, un ritorno al passato per giocarsi il famoso jolly da 3 punti: Lazio - Verona, che occasione. Per diventare ufficialmente secondi e creare un solco tra sé stessi e la contendenti alla Champions League, la classifica chiama i biancocelesti. Non sarà una passeggiata, comunque, né per l'avversario che la squadra si troverà davanti, né per la panchina. Un po' corta, un po' un problema quando si gioca un turno infrasettimanale. Strakosha in porta, Acerbi in difesa. Serve ricordarlo? Gli altri due posti della retroguardia sono invece un rebus: Radu potrebbe essere gestito, Patric è appena tornato dall'influenza e Luiz Felipe non si è visto a Formello neanche lunedì. Ergo, Bastos è quello con più chance di giocare. Poi Lazzari è imprescindibile, nonostante Marusic sia finalmente tornato a disposizione. E i tre di centrocampo (Milinkovic-Leiva-Luis Alberto) sono insidiati solo da Parolo: difficile pensarlo titolare. Sulla sinistra Lulic ha più chance di Jony, mentre in attacco verranno per forza di cose confermati Caicedo e Immobile. Visto il 5-1 alla Spal, va più che bene così. Attenzione ancora ai diffidati: oltre a Immobile, tra i big si è aggiunto pure Milinkovic.

CAPITOLO VERONA - Una sola squalifica, ma pesantissima, in casa Hellas. Juric dovrà infatti fare a meno di Amrabat (al suo posto Juric potrebbe arretrare Verre) mentre spera di poter recuperare dall'infermeria Salcedo. Al massimo andrà in panchina. In dubbio Badu, che prima del Milan ha preso un colpo in allenamento. Per il resto dovrebbero vedersi tutti gli altri andati in scena a San Siro, con il neo-acquisto Borini che però spera in una chance. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Verona.

Lazio - Verona

Serie A 2019/20 - Recupero della 17ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - mercoledì 5 febbraio, ore 20:45

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Correa, in dubbio Luiz Felipe e Lukaku

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Verre, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Pessina. All. Ivan Juric.

INDISPONIBILI: in dubbio Badu, Salcedo e Danzi

SQUALIFICATI: Amrabat

DIFFIDATI: Faraoni, Veloso, Verre

ARBITRO: Abisso (sez. Palermo)

ASSISTENTI: Cecconi e Baccini

IV UOMO: Manganiello

VAR: Pairetto

AVAR: Fiorito

SPECIALE LAZIO - VERONA - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme il recupero della 17ª giornata di Serie A. Durante i 90 minuti dell'incontro Lazio-Verona sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 20:45, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Olimpico di Roma vi racconteranno la partita della Lazio.

