Lazio - Verona, rivivi la vittoria dell'Olimpico con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it - GALLERY

Un Olimpico gremito, una domenica ancora dal sapore estivo e una vittoria della Lazio. Si conclude così la sesta giornata del campionato di Serie A per la squadra di Sarri che in casa batte l'Hellas Verona imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto. Un match duro e molto fisico in cui gli scaligeri hanno cercato di ingabbiare i biancocelesti che poi sono cresciuti nella ripresa. Tre punti che fanno sorridere anche la classifica con la Lazio a quota 11, sopra il Torino e a -1 dall'Inter. Ecco gli scatti de Lalaziosiamonoi.it: