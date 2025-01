Lazio, Viviano approva Fazzini: "È fortissimo! Ha le caratteristiche giuste per..."

TUTTOmercatoWEB.com

Uno dei nomi più caldi per il mercato in entrata della Lazio è quello di Jacopo Fazzini dell'Empoli. Su di lui però c'è l'interesse anche del Napoli, che sta cedendo Folorunsho alla Fiorentina e che potrebbe affondare sul classe 2003. Ai microfoni di TvPlay il portiere Emiliano Viviano ha detto la sua sul possibile trasferimento in biancoceleste del centrocampista azzurro. Secondo lui nella rosa di Baroni ci starebbe benissimo. Queste le sue parole in merito: "Fazzini è fortissimo, ha le caratteristiche giuste per la Lazio: per certi versi è simile a Guendouzi e Rovella".