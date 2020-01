Lazio, Wilson: "Berisha oggetto misterioso, non trova mai la posizione"

Per la Lazio il prossimo impegno sul calendario recita il nome Sampdoria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Pino Wilson: "La Lazio ha battuto una Cremonese nettamente più debole. Hanno tirato tre volte in porta, il risultato ci sta tutto. C'è stata qualche prova importante, tutti quanti hanno giocato bene, con generosità. Tutti hanno tirato la carretta ed è un buon sintomo. L'unico oggetto misterioso è sempre Berisha, non trova mai la posizione giusta. Non riesce ad entrare in questo gruppo, in questo ambiente. Ha qualità, non si spiega questa situazione".

