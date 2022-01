Lazio, Wilson: “C’è un momento di stallo, serviva una vittoria. Luiz Felipe e Zaccagni? Credo che…”

Il campionato è in pausa, spazio alle nazionali così Sarri e i suoi potranno approfittare di questo momento per riprendere fiato dagli impegni ravvicinati di campionato. Magari il tecnico toscano riuscirà anche a recuperare qualche pedina in vista del prossimo match contro la Fiorentina, in programma sabato 5 febbraio alle 20:45. Di questo e altro abbiamo parlato con Pino Wilson, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le sue parole: “C’è un momento di stallo nel senso che non ci sono né grandi note dolenti né quelle positive. Aspettiamo ancora perché in effetti eravamo in una situazione, contro l’Atalanta, di cui avremmo potuto beneficiare. Conquistare tre punti contro una squadra che al momento è un punto di riferimento avrebbe potuto dare una spinta a livello di entusiasmo e autostima. È stato un vero peccato perché oltretutto l’Atalanta si presentava molto rimaneggiata, ci stava tutta una vittoria”

SOSTA – “Ora cerchiamo di recuperare quelli che sono stati fuori soprattutto Pedro, già a Firenze ci sarà un test difficile. Sarà una partita che ti farà capire se puoi ancora lottare per il quarto posto o meno. La sosta questa volta viene nel momento giusto perché non ci sono partite, Sarri ha a disposizione tutti quanti e potrà parlare di tattica, modulo e di modo di giocare. Ci sono tutti gli elementi per cui un allenatore possa avere a disposizione tutta la rosa intera, direi che in questo momento va bene”

LUIZ FELIPE E ZACCAGNI – “Io credo che tutti e due devono essere contenti perché la chiamata in Nazionale non è un punto di arrivo bensì un veicolo trainante per quel che riguarda la carriera. Soprattutto Zaccagni che è il primo anno che gioca in una squadra che è tra le più forti in Italia in questo momento. Il suo inserimento in squadra è coinciso con alcune sue prestazioni brillanti per cui credo che se lo sia meritato. Per quanto riguarda Luiz Felipe penso che questo debba essere uno sprono a fare meglio, sono stato sempre un suo grande ammiratore ma da qualche tempo a questa parte lo vedo sempre molto istintivo e poco razionale nei suoi interventi. Questa può essere una spinta a fare sempre meglio e la Nazionale rappresenta un momento positivo per un giocatore, mi auguro che ne tragga i giusti benefici”

MERCATO – “Siamo alle solite con questo indice di liquidità. Ritengo e credo che sia un fatto normale, che laddove ci sia la possibilità, di trovare un riscontro al livello di vendite. Credo che già loro sappiano dove andare a prendere per quel che riguarda le richieste di Sarri, relativamente a un difensore che in questo momento per noi è un toccasana. Il reparto è mancante. Casale? È già un elemento che sta giocando nella massima serie. È ovvio che le l’interessamento delle altre squadre, che vanno per la maggiore, faccia pressione ma già il fatto di poterlo prendere sarebbe un fatto positivo. Dipende tutto dall’indice che ci sta tagliando le gambe. Mi auguro che, dietro le indicazioni dell’allenatore, laddove ci fosse uno sblocco ci sia l’acquisto di questo ragazzo. Ci vuole sicuramente un difensore ma se dovesse partire Muriqi, ci vuole anche un attaccante. Non dico debba sostituire Immobile che, in questo momento, sia alla Lazio sia in Nazionale è insostituibile ma credo serva un vice nel momento in cui lui dovesse saltare una gara per un motivo accidentale”

Infine, l'invito a tutti i tifosi della Lazio: "Rinnovo a tutti l’invito per questa sera alle 20:30 su Gold Tv, canale 17 del digitale terrestre. Parleremo di tutto questo ma soprattutto di Lazio".

