Lazio, Wilson: “Passaggio del turno difficile, ma il Celtic potrebbe aver voglia di rivalsa...”

Tra poco la Lazio sarà in campo per affrontare il Rennes. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match Wilson: "E' chiaro che l'obiettivo della Lazio contro il Rennes è vincere e sperare. Devo essere sincero, mi viene difficile immaginare un passaggio del turno della Lazio. L'unica consolazione e quindi speranza sull'impegno del Celtic a Cluj risiede nella voglia di rivalsa che gli scozzesi possono aver sui romeni dopo l'eliminazione estiva al preliminare. Per quanto riguarda il resto, un pensiero va rivolto a Carlo Ancelotti che è stato esonerato dal Napoli. Non capisco cosa sia potuto accadere in campionato alla squadra partenopea. Il problema è che l'ambiente fino ad ora ha tollerato, ma ora deve arrivare una scossa anche da parte dei giocatori".