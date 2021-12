Lazio Women, Adriana Martin saluta: "Grazie a tutti, vi seguirò sempre" - FT

Adriana Martin saluta ufficialmente la Lazio Women. Dopo aver rescisso il proprio contratto nei giorni scorsi, l'attaccante spagnola ha pubblicato su Instagram un post per salutare e ringraziare i tifosi e non solo. La numero dieci ha scritto: "Ciao gente laziale. Dopo un anno e mezzo è il momento di dire addio. È stato un onore indossare questa maglia ogni allenamento e ogni partita, e anche portare con orgoglio la fascia di capitano. Ringrazio a la società, alle compagne a ogni staff tecnico e anche a i tifosi che formano la famiglia laziale. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Anche da lontano farò sempre il tifo per la squadra e porterò con me tanti ricordi incredibili. Faccio un grosso in bocca al lupo e vi auguro il meglio. Forza Lazio sempre".

IL SALUTO DELLE COMPAGNE - Nei commenti tutte le compagne hanno lasciato un messaggio per la bomber che lo scorso anno ha trascinato la squadra in Serie A. "Un onore giocare con te" ha scritto Cuschieri, "el pibe de oro! Se c'è un rigore nel mondo, lo farei calciare a te. In bocca al lupo per tutto" ha aggiunto la Savini. Anche Pedro ha scritto un pensiero per la connazionale: "Ti auguriamo tutto il meglio!!! Per continuare al meglio in questa nuova tappa!!"