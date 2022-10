Lazio Women, Castiello: "Mi aspettavo questo inizio di campionato. Concorrenza? Non c'è solo il Napoli"

Fonte: Lazio Style Channel

Se la Lazio Women sta facendo buone prestazioni è anche per merito del capitano Antonietta Castiello. La centrocampista biancoceleste è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della vittoria con il Ravenna Women: "Nel primo tempo facciamo sempre fatica, entriamo in campo con l'ansia del risultato. Nella seconda frazione di gioco ci sciogliamo e andiamo dritte come treni. La concorrenza? Non c'è solo il Napoli, anche il Cittadella è vicino. La Ternana è una squadra ostica. Nella parte alta della classifica ci sono buone squadre. Mi aspettavo questo inizio. Ci alleniamo da agosto e penso che facciamo il doppio e quindi mi aspettavo questi risultati".

CAMPIONATO COMPETITIVO - "La differenza con la Serie A c'è, è tanta. Ora siamo protagoniste, lo scorso anno non eravamo all'altezza delle altre squadre. Dovessimo continuare così anche in Coppa Italia con il Milan ce la potremmo giocare. Fisicamente ci siamo".

MISTER CATINI - "Sono molto scaramantica, nello spogliatoio il divertimento non manca. Siamo serie, ma sappiamo anche quando essere libere. È un anno che conosco il mister, ha avuto da subito fiducia in me. Serve stima reciproca con l'allenatore per lavorare bene. Noi navighiamo dalla stessa parte".

SQUADRA DA BATTERE - "Da quando sono alla Lazio mi hanno sempre detto che quando le altre squadre ci affrontano vogliono fare il massimo. Sarà il nome. A me si gonfia il petto d'orgoglio. In cosa sono più forte rispetto al passato? Sto lavorando su me stessa perché sono il capitano e devo dare tutto per la squadra. Penso di essere cresciuta essendo io di base molto silenziosa. In attacco siamo messe bene. Conosco Visentin da 7/8 anni e so che se le metto la palla in avanti lei c'è".

RAPPORTO CON LA SQUADRA MASCHILE - "Siccome stanno rifacendo i campi a Formello abbiamo incontrato pochissimo la prima squadra maschile, ma sono sicura che se ci dovesse essere l'occasione non si tireranno indietro a darci qualche consiglio. Così come faremo noi se dovesse servire".