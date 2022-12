Lazio Women, Catini: "Col Napoli è importante. Visentin non ci sarà"

Fonte: Lazio Style Channel

Massimiliano Catini parla alla vigilia del big match di domenica. In questo turno di campionato la Lazio Women affronterà il Napoli fuori casa. Ai microfoni di Lazio Style Channel il mister ha raccontato come stanno affrontando la settimana le sue ragazze: "La partita con il Napoli è importante, loro sono protagonisti del campionato e in casa sono difficili da affrontare soprattutto per l'ambiente, ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi. Migliori difese? Noi domenica abbiamo subito due reti, stiamo cercando di mantenere bassi i numeri perché alla fine faranno la differenza. Sarà una bella partita. Differenza in classifica? Il Napoli sta facendo il suo come lo stiamo facendo noi. Il campionato è difficile, noi abbiamo faticato col Trento che è terzultimo. Ogni domenica è tosta, nulla è scontato".

LA SETTIMANA DI LAVORO - "Il Trento ha fatto tanta densità nella zona centrale del campo. Avremmo dovuto sviluppare le azioni a partire dalla difesa per poi andare sugli esterni. Vanno dati i meriti a loro che ci hanno fatto sembrare meno belli. Rivedendo la partita mi sono accorto che comunque abbiamo fatto il nostro, seppur senza rubare l'occhio. Possiamo migliorare negli ultimi sedici metri. Il nostro merito è stato quello di volere la vittoria a tutti i costi, siamo stati premiati per questo. C'è la giusta tensione nervosa per il match, stiamo parlando di una sfida al vertice".

IL MORALE - "Siamo passati dall'inferno al paradiso. Dobbiamo essere bravi a incanalare questa positività per la partita di domenica e fare ciò che non abbiamo fatto settimana scorsa".

VISENTIN - "Non ci sarà ed è un peccato. Non ci sarà anche il capitano del Napoli, sarebbe stato bello vederle duellare. Noi lavoriamo per questo: quando manca una, abbiamo ragazze pronte a prendere il posto".

CALCIO FEMMINILE - "Il tasso tecnico è cresciuto e continuerà a crescere con società come la nostra. Il nostro presidente fa sentire tantissimo la sua vicinanza, anche grazie al dg Enrico Lotito. Il suo discorso durante la cena di Natale ci ha fatto molto piacere. Ringraziamo tutta la dirigenza per la vicinanza".

VARRIALE - "Marta è una ragazza esperta, viene dall'Apulia Trani. Abbiamo colto la possibilità di portarla da noi per ampliare l'esperienza all'interno del gruppo. La sua tenacia aiuterà la competitività delle altre. Ci serviva una con le sue caratteristiche".

IL GRUPPO - "Ringraziamo la società per avere un gruppo variegato capace di affrontare qualsiasi tipo di avversario. Siamo competitivi e abbiamo tanta qualità. Il miglioramento delle singole è agevolato dalla forza del gruppo. Ho alternative molto valide".