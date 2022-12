Lazio Women, cena di Natale per la squadra di Catini: il discorso di Lotito

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di ieri è andata in scena la cena di Natale della Lazio Women di mister Catini presso la Club House del Centro Sportivo di Formello. Come comunicato sul sito ufficiale della società, erano presenti anche il presidente Claudio Lotito e il figlio, nonché direttore generale, Enrico Lotito. Di seguito la nota del club.

"Una serata all’insegna dello spirito di gruppo in un clima natalizio e gioioso per la Lazio Women che ieri, presso la Club House del Centro Sportivo di Formello, si è scambiata gli auguri di Natale mantenendo alta la concentrazione in vista del big match di domenica contro il Napoli.

Presenti per l’occasione, oltre al presidente Claudio Lotito, il direttore generale di Lazio Women e del Settore Giovanile Enrico Lotito, il direttore Angelo Fabiani insieme ad Alberto Bianchi, il direttore sportivo Monica Caprini, il direttore sanitario Ivo Pulcini e il direttore dello staff medico e consulente ortopedico Fabio Rodia.

Un momento importante per le ragazze biancocelesti che prima del taglio della torta hanno ricevuto i complimenti per la prima parte di stagione disputata dal direttore generale Enrico Lotito con il presidente Claudio Lotito che, infine, ha voluto sottolineare la centralità della Lazio Women all’interno del grande universo biancoceleste ribadendo anche l’importanza del prossimo impegno contro il Napoli".