Lazio Women, Di Giammarino: "Domenica potevamo fare meglio, Morace ci aiuta tanto"

Virginia Di Giammarino è uno dei capisaldi della Lazio Women che sta attraversando un momento non semplice in campionato. L'arrivo di Carolina Morace ha dato nuova energia alle biancocelesti, anche se è arrivato solo pareggio contro il Cittadella. La centrocampista, intervenuta nel pomeriggio a Lazio Style Radio, ha detto: "Domenica sarà una gara difficile, ma soprattutto importante per muovere la classifica e prenderci i tre punti. Settimana scorsa siamo state sfortunate, prendendo gol all'ultimo minuto. Sicuramente potevamo fare meglio, ma la coach ci da una carica particolare. Avere Carolina Morace in panchina non è da tutti. Le condizioni del campo non ci hanno aiutato, ma noi cerchiamo sempre di esprimere il nostro gioco. I pareggi li prendo come sconfitte e quindi potevamo andare decisamente meglio".

PERCORSO PERSONALE - "Del mio campionato penso che la partenza sia stata buona, ma posso dare molto di più. Fino ad ora non sono riuscita a esprimere il mio potenziale e sto lavorando per questo. La mia posizione richiede tanto sforzo, personalità e impegno. Si può sempre migliorare. Abbiamo fatti tanti gol, ma dobbiamo essere più ciniche sotto porta".

CALENDARIO A RILENTO - "Questo periodo ha inciso molto sul campionato, perché giocare una partita sì e poi altre no, fare i tamponi e non disputare le gare rende tutto più complicato a livello mentale. Purtroppo non è colpa di nessuno, speriamo le cose migliorino".