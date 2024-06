Lazio Women, Falloni ai saluti: "Non tutte le favole hanno il lieto fine"

Sarà un'estate di programmazione anche per la Lazio Women, reduce da un'annata importante culminata con la promozione in Serie A. La società è al lavoro per allestire una rosa competitiva e all'altezza del massimo campionato con calciatrici d'esperienza che si aggiungeranno a quelle già in organico, altre invece proseguiranno la loro avventura altrove. È il caso di Ludovica Falloni, difensore classe 01 che attraverso il proprio profilo ha annunciato il suo addio: "Cara Lazio, eccoci qua, dopo cinque anni è arrivato il momento di salutaci. Mi hai accolto quando ero solo una bambina pronta per giocare con la primavera senza troppe pretese, ma tu sei riuscita a sorprendermi. Mi hai portato a giocare la serie A a 19 anni quando tutti pensavano che non ce l’avrei fatta. Mi hai portato a vestire la maglia della nazionale quando ormai questo sogno pensavo non potesse essere più realizzato. Mi hai fatto crescere sia come persona che come calciatrice. Mi hai dato la possibilità di conoscere persone che con i loro insegnamenti e la loro amicizia avranno sempre un posto ben custodito nel mio cuore. Mi hai portato a realizzare quei sogni che ogni bambina appena calcia un pallone per la prima volta ha. Mi hai insegnato soprattutto cosa vuol dire essere laziali, ed è proprio vero che di Lazio ci si ammala inguaribilmente. Purtroppo però non tutte le favole hanno il lieto fine che uno spera. Per me è arrivato il momento di rimettermi in gioco come giusto che sia, però chissà, i grandi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Grazie Lazio, a presto".

