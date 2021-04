Lazio Women, la carica di Carolina Morace: "Contro il Chievo vogliamo dare continuità"

La Lazio Women domani scenderà in campo per l'importante sfida di campionato contro il Chievo. Questo il post del tecnico Carolina Morace alla vigilia del match: "Domani a ore 12:00 LazioWomen - ChievoVerona. Partita difficile contro una squadra in ottima forma. Dobbiamo dare continuita' al nostro campionato consapevoli che stiamo crescendo".

