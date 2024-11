Lazio Women, Le Bihan: "Mi manca il gol, domani proverò..."

Clarisse Le Bihan è intervenuta ai microfoni ufficiali del club alla vigilia di Lazio Women - Como. Le sue sensazioni sulla gara: “È stato un po’ difficile preparare questa sfida perché non era presente tutta la squadra per via delle Nazionali, ma abbiamo lavorato molto bene e fatto allenamenti con tutta la squadra da tre giorni. Siamo pronte, sarà una partita importantissima per noi. Mi sento a casa qui, domani è una buona occasione per fare grandi cose per noi”

“Come mi sto trovando? Sono felice, mi sento bene. Abbiamo un gruppo con molte qualità e sono pronta a giocare con tutte le mie compagne. Se mi manca il gol? Si, so che è importante per me essere decisiva. Domani proverò a fare gol e assist, tutto quello che posso per aiutare la squadra”.

“Cosa mi piace di più di Roma? La Gricia e soprattutto il sole e la squadra, le ragazze sono molto simpatiche”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE