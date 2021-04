Lazio Women, Martin con i guanti di Reina: "Un orgoglio vestire la stessa maglia" - FOTO

Adriana Martin, bomber della Lazio Women, ha dedicato una storia al "collega" Pepe Reina. Condivisa su Instagram la foto dei guanti del portiere biancoceleste, l'attaccante ha aggiunto una serie di complimenti nei confronti del connazionale: "Che orgoglio vestire la stessa maglia. Esempio dentro e fuori dal campo. Non sono portiere, ma sei un modello. Per me, per tutti".

