Guarin finisce nei guai: l'ex Inter arrestato dopo una rissa con i genitori - VIDEO

L'ex Inter Fredy Guarin è stato protagonista di una violenta rissa familiare che gli è costata l'arresto da parte delle forze dell'ordine colombiane. L'episodio è avvenuto a Medellìn ed è stato reso pubblico con un video che ha fatto in poco tempo il giro del web. L'ex nerazzurro, secondo la polizia, era sotto effetto di alcolici o sostanze stupefacenti. Il responsabile delle autorità locali Jorge Luis Vargas ha dato qualche dettaglio sulla vicenda in una breve conferenza stampa: "Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all'interno di una casa dove il ragazzo è stato protagonista di una lite contro i suoi genitori. I genitori hanno chiesto assistenza in modo che questa persona fosse condotta come previsto dalla legge. È un dato di fatto che vogliamo invitare i colombiani al rispetto e all'uso moderato di sostanze che possono generare dipendenza". Da ricordare, infine, che Guarin avrebbe chiesto la risoluzione del contratto che lo lega al Millionarios proprio per questioni familiari, ma il club non ha ancora deciso.

