Lazio Women, Morace: "Ecco cosa tatticamente prima non andava"

Da quando Carolina Morace si è seduta sulla panchina della Lazio Women le cose sono visibilmente migliorate. La squadra ha ritrovato compattezza sia a livello mentale che tattico e così ha raggiunto la tanto ambita promozione in Serie A. Di questo e tanto altro la coach laziale ha parlato nell'intervista rilasciata a Gazzetta Regionale: "Per vedere il lavoro della squadra bisognava attendere l'assimilamento del lavoro fisico che abbiamo iniziato a fare da quando sono arrivata. Il fatto che poi nelle prime uscite la squadra rendesse meglio nella ripresa è dovuto al fatto che nello spogliatoio partivo con le ragazze e correggevo gli errori che vedevo. Quello che ho potuto notare rispetto a chi mi ha preceduto è che si pensava molto all'avversario, invece quello che ho portato è stato il pensare prima ai nostri movimenti che ai loro, poi c'è anche l'avversario, ovvio, ma il primo studio deve essere fato su se stessi".

GRUPPO GIOVANE - L'allenatrice si è poi espressa su come un gruppo giovane come quello della Lazio Women possa essere forte sottolineando la programmazione della società. Anche la mano dell'allenatore è però importante: "Se penso ad una ragazza come Francesca Pittaccio che quando sono arrivata non era titolare e poi lo è diventata". Un altro elemento importante della squadra capitolina sono le leader dello spogliatoio.