Lazio Women, Panico: "Parlerò con la Piemonte. Derby? Si sa che..."

Patrizia Panico, ex biancoceleste, nella sua intervista al match program ha detto la sua sulla squadra di Grassadonia e sul derby di domani. Le sue parole: "Sono curiosa di vedere che impatto avranno nel nostro campionato diverse giocatrici importanti che sono approdate per la prima volta in Italia. L'auspicio è quello di assistere a un campionato avvincente e competitivo fino all'ultimo".

Il calendario propone alla prima giornata il derby della Capitale. Che partita sarà?

"La Roma è una squadra attrezzata per fare bene in Champions League, mentre la Lazio è una neo promossa. E evidente che i pronostici siano a favore delle campionesse d'Italia in carica. Detto ciò, per chi conosce la storia dei derby capitolini, sa bene che spesso ogni previsione viene sovvertita e che le differenze di valori vengono ridotte".



Rispetto allo scorso anno la Lazio ha rivoluzionato molto il suo organico. Che impressione hai della squadra biancoceleste?

"La Lazio ha cambiato molto ed è chiaro che si dovrà attendere un po' di tempo prima di vedere coesione ed adattamento alla massima serie In ogni coso, sono state inserite nella rosa giocatrici di buon livello capaci di affrontare al meglio il nuovo corso".

Sei stata il capocannoniere della Serie A per ben quattordici volte. Negli ultimi giorni è arrivata in biancoceleste Martina Piemonte. Credi che possa imporsi come una delle migliori attaccanti del campionato?



"Martina nel suo ultimo anno in Italia con il Milan ha disputato il suo miglior campionato. So bene cosa deve fare per poter offrire un grande contributo alla squadra. Ha già dimostrato di poterci riuscire, deve solo ripetersi. Sono molto contenta che sia approdata alla Lazio perché questa avventura può rappresentare per lei la dimensione ideale dove poter rendere al massimo e togliersi delle belle soddisfazioni. Ho un buon rapporto con Martina, non l'ho ancora sentita ma lo farò nei prossimi giorni per complimentarmi della scelto e per trasmetterle una buona dose di lazialità".