Lazio Women, poker al Ravenna e promozione sempre più vicina

La Lazio è a un passo dal sogno. Grazie alla vittoria per 4-0 al Fersini contro le dirette avversarie del Ravenna Women, le biancocelesti rimangono a -4 dal primo posto ma allungano a +6 sulla terza in classifica (sempre le emiliane). La gara si è messa in discesa al 28', quando Castiello ha realizzato il gol dell'1-0. Il raddoppio è arrivato dai piedi della bomber Martin 9 minuti dopo. Lazio incontenibile e al 50' sempre Martin dal dischetto ha realizzato il 3-0. Pittaccio ha chiuso i conti all'80 segnando la rete del definitivo 4-0. Da ricordare che le ospiti hanno giocato parte della gara in 10 per l'espulsione di Capucci. Le ragazze di Carolina Morace potrebbero festeggiare la promozione già domenica prossima, se dovessero fare punti nel derby contro la Roma Calcio Femminile.