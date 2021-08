Lazio Women, rinnovo di contratto per Adriana Martin: l'annuncio social - FOTO

Tempo di rinnovi tra le fila della Lazio Women. Adriana Martin, bomber spagnola determinante per la promozione in Serie A della squadra di Carolina Morace, ha deciso di prolungare la propria esperienza nella Capitale. L'annuncio è stato dato su Instagram dalla Gea World Women: "Rinnovo con la Lazio per la nostra super bomber Adriana Martin". L'ex Malaga, nel momento dell'arrivo a Roma, aveva firmato un contratto annuale, sottolineando la volontà di poterlo allungare a fine stagione. Detto fatto. Il capocapponiere del campionato femminile di Serie B rimarrà in biancoceleste.

