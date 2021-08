Pereira sostiene la lotta contro il razzismo: "Continueremo a inginocchiarci" - FOTO

I giocatori del Manchester United hanno deciso di diffondere via social un unico comunicato, annunciando di voler continuare ad inginocchiarsi prima del fischio d'inizio di ogni gara di Premier League. Anche Andreas Pereira, tornato tra i "Red Devils" dopo la stagione tra le fila della Lazio, ha condiviso il messaggio su Instagram: "Tutti i giocatori del Manchester United supportano la decisione di continuare a inginocchiarsi in Premier League nel corso di questa stagione. Abbiamo detto più volte, sia come individui, sia come squadra o club, che siamo uniti contro il razzismo. Abbiamo bisogno di continuare a dimostrare questo messaggio, ora più che mai. Speriamo che queste azioni abbiano un impatto e portino un cambiamento positivo, specialmente con il ritorno del sostegno dei tifosi nello stadio. Il razzismo, in ogni sua forma, non puòl essere tollerato e insieme dobbiamo lottare".

Calciomercato, il Chelsea insiste per Lukaku: Correa e Zapata per il dopo Romelu?

MARIENFELD GIORNO 2 - Lazio, partitella e lavoro tattico. Attaccanti on fire - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE