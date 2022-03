Lazio Women, rinviata a data da destinarsi la gara col Pomigliano: la motivazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pomigliano - Lazio Women, in programma questa domenica alle ore 14:30 non si giocherà, almeno per il momento. La Divisione Calcio Femminile ha deciso di rinviare la gara valida per la 17ª giornata del campionato di Serie A TIMVISION per alcune positività al Covid-19 nel gruppo squadra campano. La decisione è stata presa in base al protocollo stipulato per l'emergenza sanitaria, il quale dice che "la Divisione Calcio Femminile disporrà il rinvio della gara, che sarà riprogrammata nella prima data utile successiva, qualora: sia raggiunto un numero di positivi al virus SARSCoV-2 superiore al 35% dei componenti del Gruppo Atleti come sopra definito; pur in presenza di un numero di positivi non superiore al 35% del Gruppo Atleti, tutti i portieri inseriti nella lista risultino positivi".

IL COMUNICATO - La decisione ufficiale è stata comunicata tramite una nota sul sito ufficiale della FIGC Femminile: "La partita in programma domenica alle 14.30 tra Pomigliano e Lazio non si disputerà a causa della positività al COVID-19 di alcune calciatrici del club campano. Preso atto della comunicazione pervenuta in data odierna da parte del Pomigliano e considerato il comunicato ufficiale 85/DCF del 24 gennaio 2022 (per consultarlo clicca qui), la Divisione Calcio Femminile ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A TIMVISION".