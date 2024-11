Lazio Women, Zanoli: "La fortuna non gira dalla nostra parte, ma..." - VIDEO

Le sensazioni a caldo di Zanoli intervenuta ai microfoni dei cronisti presenti al triplice fischio di Lazio Women - Como: “Sicuramente c’è tanta amarezza, tanta delusione perché giochiamo un bel calcio ma purtroppo non riusciamo a concretizzare. Ci sono poi ovviamente tanti episodi, la fortuna non sta girando dalla nostra parte. Non abbiamo alibi, dobbiamo solo lavorare e cercare di migliorare e lavorare sodo”.

“Quello che ci manca e quello che porta anche a vincere le partite è quella malizia in più, quella furbizia in più. Quella concentrazione che dopo un rigore sbagliato ti aiuta a rimanere in partita. Quella sicurezza di riprendere la partita e di segnare il gol del vantaggio o del pareggio. Questo è quello che ci manca e siamo consapevoli. Sicuramente lavoreremo di più”.

“Sono sicura che abbiamo un’identità di gioco, giochiamo un bel calcio e abbiamo disputato delle buone partite. Abbiamo dato l’anima in tutte le gare, ma non riusciamo a concretizzare e lavoreremo ancor di più per cercare di vincere queste partite. Come si può crescere? Subentra anche la stanchezza. Stiamo crescendo come squadra e come gruppo, sono sicura che siamo una grande squadra e sono fiduciosa. Non ci resta che lavorare”.

“Sicuramente ci mancano i punti e la classifica non rispecchia le prestazioni che abbiamo disputato, avremo delle ottime squadre come avversarie e cercheremo di dare il meglio”.

