Lazio, Zaccagni: "Ecco il mio obiettivo. Stagione? Il momento più bello..."

Sta per iniziare la Partita della Pace all’Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Mattia Zaccagni. Queste le sue parole: “Sono onorato di esse qui, è una serata bellissima e ci sono tanti campioni. Stasera scendiamo in campo per la pace. Secondo me bisogna stare più uniti possibili, solo insieme si sconfigge la guerra. Dobbiamo lottare insieme per la pace"

CAMPIONI - “Ci sono tanti campioni, mi sono emozionato quando ho visto Ronaldinho. Mi mancano gli scarpini? Si già sento che a breve mi mancherà il campionato, ci prepareremo al meglio in questi due mesi per tornare pronti all’inizio”

RECUPERO - “L’obiettivo principale è di lavorare il più possibile per recuperare da questo infortunio. Se sarà necessario lavorerò anche nei giorni liberi”

STAGIONE - “Momento più bello? Ce ne sono stati vari a partire dal derby, per me è stato il primo un’emozione incredibile. La gara di Bergamo, secondo me la migliore ma arriveranno altre prestazioni del genere. Se vedrò il Mondiale? Si sicuramente perché amo il calcio e lo guarderò".

14/11

