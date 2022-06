Lazio, Zaccagni fa il conto alla rovescia in vista del ritiro di Auronzo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Il conto alla rovescia è iniziato: manca una settimana esatta dall'inizio del ritiro. La Lazio partirà il 5 luglio alla volta di Auronzo di Cadore per iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione che partirà in maniera ufficiale nel weekend di Ferragosto. I calciatori biancocelesti quindi si godono gli ultimi giorni di relax e vacanza anche se il pensiero è già al pallone e al rettangolo verde come testimonia una storia Instagram pubblicata da Mattia Zaccagni. Un suo scatto in maglia biancoceleste, una clessidra e un pallone. L'attesa sta per finire!