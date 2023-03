Lazio, Zaccagni felice ringrazia i tifosi: "È stato magico" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dopo è ancora è più bello. L’emozione di aver regalato alla propria squadra, e soprattutto ai tifosi, la vittoria nel derby, è troppo grande da descrivere a parole e quelle usate ieri da Mattia Zaccagni forse non erano abbastanza. Il numero venti biancoceleste avrebbe voluto dire qualcosa in più a chi lo ha sempre sostenuto e non manca mai nel fargli sentire il proprio affetto, il popolo laziale. Per questo, con un nuovo post su Instagram, l’arciere ha tenuto a ringraziare i supporter scrivendo qualche riga: “Descrivere a parole la serata di ieri è difficile, segnare un gol così sotto la curva davanti al popolo Laziale in un derby è stato qualcosa di magico! Grazie Lazio, grazie Laziali!”.

