Lazio, Zaccagni stagione nuova scarpini nuovi. E c'è un dettaglio...-FOTO

Zaccagni è pronto per iniziare un nuovo ciclo alla Lazio, con oneri e onori maggiori rispetto al passato. Ora indossa la dieci sulle spalle, lasciata in eredità da Luis Alberto, e la fascia da capitano ceduta da Ciro Immobile. L'Arciere per calarsi meglio nel ruolo ha deciso di apportare una modifica anche sugli scarpini, personalizzati con il nuovo numero e il nome di una persona a lui cara. "Chiara 10" è la scritta che si legge, mostrata sui social dalla moglie che ha aggiunto anche un "Ti amo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE