Lazio, Zaccagni vittima de Le Iene: ecco cosa è successo - VIDEO

Mattia Zaccagni è stato vittima dello scherzo de Le Iene. L'attaccante della Lazio insieme a Matteo Pessina e Gianluca Scamacca hanno fatto parte dell'esperimento del programma chiamato Calciatori Casalinghi. Il programma di Italia 1, infatti, è partito dalla frase di Cristiano Giuntoli che, durante un'intervista di qualche settimana fa, aveva fatto un paragone tra un calciatore comprato di cui si è pentito con una fidanzata che sembra perfetta e poi non lava, non pulisce e non stira.

Il programma voleva rispondere così al dirigente bianconero e dimostrare che le cose sono cambiate e che la divisione dei compiti in casa è fondamentale. I tre giocatori sono rientrati in casa e hanno trovato gli appartamenti sporchi e in disordine e hanno dovuto arrangiarsi. Chiara Nasti, complice del programma, ha detto al marito di aver organizzato un set fotografico in soggiorno.

Tra coriandoli per terra, vestiti sul divano e cibo sul tavolo, residuo di un aperitivo della troupe, l'influencer ha chiesto al numero 20 di sistemare il tutto. Tra una risata e l'altra, con qualche chiamata e siparietto comico, Zaccagni non ha sfigurato così come Pessina e Scamacca. Le rispettive compagne complici di Sebastian Gazzarini, inviato de Le Iene, si sono gustate la scena con delle telecamere nascoste e hanno sollecitato il lavoro dei tre chiamandoli al telefono.

