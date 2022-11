Lazio, Zaccagni: "Vogliamo qualificarci da primi, niente calcoli"

L'esterno biancoceleste ha parlato alla vigilia del match contro il Feyenoord e incita i suoi compagni a dare il massimo per...

Mattia Zaccagni ha parlato alla vigilia del match con il Feyenoord ai microfoni di Sky Sport. Un match decisivo per le due squadre che si giocano il cammino in Europa League. Il giocatore, che è intervenuto anche in conferenza stampa, ha detto: "Calcoli non ne dobbiamo fare, siamo venuti qui per qualificarci possibilmente da primi. Il nostro pensiero sarà quello di andare in campo e vincere la partita. Dobbiamo pensare a un match alla volta, ne mancano ancora in queste due settimane prima della fine di questa prima parte del campionato. Dobbiamo dare il tutto per tutto. Mi manca il gol in Europa, ma l'importante è portare a casa il risultato che ci serve. Il gol arriverà".