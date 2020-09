Lazio, Zauri: "Ricordi bellissimi in biancoceleste, li porterò sempre nel cuore"

Sarà Luciano Zauri il protagonista della rubrica "Goal of the Month", di Lazio Style 1900 Official Magazine, del mese di settembre. L'ex calciatore della Lazio ha rilasciato una lunga intervista, questa una piccola anticipazione: "Ho ricordi indelebili del mio periodo alla Lazio, li porterò sempre nel cuore. Avevamo una squadra che era stata brava a ripartire e crescere dopo anni difficili in cui era stata smembrata: in campo abbiamo sempre dato tutto".

Lazio, Di Gennaro: "Fares e Lazzari sono il top in Italia. Su Vazquez...

Calciomercato Lazio, i giorni di Fares e Muriqi: tempistiche per le ufficialità

TORNA ALLA HOME PAGE