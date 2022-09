Lazio, Zeman: "Spero trovi la continuità". Poi sulla Roma...

TUTTOmercatoWEB.com

Mai banale Zdenek Zeman nelle sue dichiarazioni. L'allenatore ha detto la sua su questo inizio di stagione parlando anche di Roma e Lazio: "Roma da scudetto? Io penso di no. Lazio? A parte Sarri, la Lazio è sempre stata questa. Sembra che impari qualcosa, poi perde un paio di partite inattese. Io spero che quest'anno trovi un po' di continuità in più", queste le sue parole ai microfoni di TMW in occasione del Festival dello Sport a Trento.