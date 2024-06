Lecce, Corvino ricorda Baroni: "Ha fatto un grande lavoro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di TvPlay, il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino si è soffermato brevemente anche su Marco Baroni, attuale allenatore della Lazio ed ex tecnico giallorosso. Queste le sue parole a riguardo: “I risultati ottenuti sono figli del lavoro fatto in campo e fuori dal campo. Va ricordato quanto hanno fatto Baroni e D’Aversa. Gotti lo conoscevo per averlo avuto a Bologna come secondo di Donadoni, gli va fatto un plauso per essersi calato nella nostra realtà in breve tempo. Lui si è fidato di noi e ha fatto bene, noi abbiamo fatto altrettanto. Essersi salvati con tre domeniche di anticipo è stato davvero un gran bel risultato”.