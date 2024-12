Lecce, Giampaolo ritrova Bonifazi: il difensore che tifa Lazio potrebbe...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergenza difensiva in casa Lecce, con Giampaolo che deve fare i conti con un numero considerevole di indisponibili nel reparto arretrato. Contro la Lazio non ci saranno Gallo e Gaspar. L'angolano ha subito un infortunio pesantissimo contro la Roma e dunque sarà indisponibile a lungo. Tuttavia l'ex tecnico della Samp può finalmente sorridere, perché un difensore centrale è appena rientrato in gruppo. Si tratta di Kevin Bonifazi, giocatore con la Lazio nel dna e che, ironia della sorte, potrebbe tornare proprio contro la sua squadra del cuore. I tifosi sperano di vederlo in campo al fianco di Baschirotto, perché Jean non offre ancora grandi garanzie.