Lecce - Lazio, i tifosi sono con i biancocelesti: il gesto prima della gara

È in corso il riscaldamento della Lazio che da poco ha fatto ingresso sul campo del Via del Mare dove stasera affronterà il Lecce, il calcio d'inizio è fissato alle 20:45. I biancocelesti sono reduci da una pesantissima sconfitta rimediata contro l'Inter all'Olimpico, ma nonostante il risultato negativo e la prestazione non brillante i tifosi non hanno mai smesso di sostenere la propria squadra del cuore. Lunedì Baroni e i suoi ragazzi si sono presi gli applausi e cori d'incoraggiamento al triplice fischio, stessa accoglienza hanno ricevuto ora nello stadio salentino. In tantissimi hanno preso posto nel settore ospiti e stanno incitando i propri beniamini.

