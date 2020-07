Lecce - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e streaming

Martedì 7 luglio, alle ore 19:30, la Lazio ritornerà subito in campo contro il Lecce allo stadio Via del mare per provare a tornare in corsa per lo scudetto. La partita si giocherà ovviamente a porte chiuse, e la diretta sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Serie A, ( canali 202 e 249 del satellite, e 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In alternativa, sarà possibile guardare il match con Sky Go, attraverso l’app per smartphone e tablet, e in streaming su pc, così come su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand sempre di Sky.

