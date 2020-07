Serie A, la corsa per lo Scudetto: il calendario di Juventus, Lazio e Inter

La corsa per lo Scudetto ora si fa più dura dopo la sconfitta contro il Milan e la vittoria della Juventus nel derby col Torino. L'Inter, qualora vincesse col Bologna, si porterebbe a -1 dalla Lazio, che non può più sbagliare se vuole sperare ancora nel sogno. Le prossime tre giornate potrebbero essere decisive per rosicchiare qualche punto o, viceversa, vedere andare via definitivamente la squadra di Sarri. È importante difendere anche il secondo posto, conquistato con merito, e arrivare al piazzamento in Champions League il prima possibile. Di seguito il calendario di Juve, Lazio e Inter fino alla fine del campionato.

30° GIORNATA

Sabato 04-7-2020 ore 17.15: Juventus - Torino 4-1

Sabato 04-7-2020 ore 21.45: Lazio - Milan 0-3

Domenica 05-7-2020 ore 17.15: Inter - Bologna (DAZN)

31° GIORNATA

Martedì 07-7-2020 ore 19.30: Lecce - Lazio (SKY)

Martedì 07-7-2020 ore 21.45: Milan - Juventus (DAZN)

Giovedì 09-7-2020 ore 21.45: Hellas Verona - Inter (SKY)

32° GIORNATA

Sabato 11-7-2020 ore 17.15: Lazio - Sassuolo (SKY)

Sabato 11-7-2020 ore 21.45: Juventus - Atalanta (DAZN)

Lunedì 13-7-2020 ore 21.45: Inter - Torino (SKY)

33° GIORNATA

Mercoledì 15-7-2020 ore ore 21.45: Sassuolo - Juventus (SKY)

Mercoledì 15-7-2020 ore ore 21.45: Udinese - Lazio (SKY)

Giovedì 16-7-2020 ore ore 21.45: Spal - Inter (DAZN)

34° GIORNATA

Domenica 19-7-2020 ore 21.45: Roma - Inter (SKY)

Lunedì 20-7-2020 ore 21.45: Juventus - Lazio (SKY)

35° GIORNATA

Mercoledì 22-7-2020 ore 21.45: Inter - Fiorentina (SKY)

Giovedì 23-7-2020 ore 19.30: Udinese - Juventus (SKY)

Giovedì 23-7-2020 ore 21.45: Lazio - Cagliari (DAZN)

36° GIORNATA

Domenica 26-7-2020: Genoa - Inter

Domenica 26-7-2020: Hellas Verona - Lazio

Domenica 26-7-2020: Juventus - Sampdoria

37° GIORNATA

Mercoledì 29-7-2020: Cagliari - Juventus

Mercoledì 29-7-2020: Inter - Napoli

Mercoledì 29-7-2020: Lazio - Brescia

38° GIORNATA

Domenica 02-8-2020: Atalanta - Inter

Domenica 02-8-2020: Juventus - Roma

Domenica 02-8-2020: Napoli - Lazio

Pubblicato il giorno 29/6/20 alle ore 20:00