Lecce - Lazio, l'ex Liverani senza due titolari: la situazione

Crisi nera in casa Lecce. Con 4 sconfitte nelle altrettante partite giocate, i pugliesi sono in piena zona retrocessione, e martedì al Via del mare arriverà la Lazio. La squadra di Liverani è terzultima in classifica, a -1 dal Genoa, che però giocherà oggi. Sono ben 14 i gol incassati nelle 4 partite giocate fin qui dalla ripresa per il Lecce che si conferma la peggior difesa del torneo. Nel 4-2 subito in casa del Sassuolo sono emerse le consuete problematiche: scarsa tenuta fisica, blackout difensivi e sterilità offensiva dovuta alla pesante assenza per infortunio di Lapadula. Contro i biancocelesti l’ex attaccante del Milan non ci sarà, e i giallorossi dovranno fare a meno anche del centrocampista greco Tachtsidis, diffidato e ammonito ieri nella sconfitta di Reggio Emilia. Liverani dovrà trovare presto soluzioni per provare a tornare in corsa per una disperata salvezza, ma la Lazio farà di tutto per far sì che non accada già questo martedì.

