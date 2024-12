Lecce, Pelmard fuori rosa: finisce in questura dopo una notte "ribelle"

TUTTOmercatoWEB.com

Vi assicuriamo che quanto stiamo per raccontarvi non è frutto dell'invenzione di qualche regista visionario, ma è la semplice cronaca di quanto accaduto ieri sera a Lecce. Ebbene, la squadra e lo staff tecnico sono stati invitati in città per una cena natalizia, dopo la quale si è scatenato il putiferio. Infatti il difensore francese Andy Pelmard esce dal locale dove si è tenuta la cena e alle 23,30 viene visto sfrecciare ad altissima velocità nella zona limitrofa al locale e poi imbocca persino la zona pedonale all'altezza del Mc Donald's. La polizia prova a fermarlo, ma non c'è verso che il calciatore badi all'alt delle forze dell'ordine. Dopo alcuni minuti a polizia riesce a bloccarlo arrivando contromano da piazza Mazzini e impedendogli di proseguire la marcia. Viene portato in questura, ma non è da solo; infatti con lui si presenta anche Rafia, con il centrocampista che funge da interprete nel colloquio. Sulla scena sono accorsi in fretta e furia anche il presidente Sticchi Damiani e il team manager Claudio Vino. Stamane il comunicato ufficiale della società, con il quale Pelmard è stato messo fuori rosa.