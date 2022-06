Lega Serie A, convocata l'Assemblea: il comunicato ufficiale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Lega Serie A, tramite un comunicato sul proprio sito web, ha convocato l'Assemblea per il 30 giugno, in prima convocazione alle 12:15 e in seconda alle 14:15. Questi i temi all'ordine del giorno:

- Verifica poteri

- Comunicazioni del Presidente

- Comunicazioni dell'AD

- Calcio femminile

- Accordi collettivi

- Diritti AV: Mena

- Media Company

- Diritti AV: strategie per il triennio 2024-2027

- NAV: Sponsorizzazione Coppa Italia 2022/2023 e 2023/2024

- Paracadute Serie B

- Attività sede New York

- Varie ed eventuali.